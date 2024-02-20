أورسو:العديد من الشركات تحرص على الاستثمار في الصلب الإيطالي

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - صرح وزير الأعمال وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات أبدت اهتمامها بالاستثمار في صناعة الصلب الإيطالية.وقال أورسو: "هناك اهتمام من عدد من الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار في صناعة الصلب في إيطاليا، كما أظهرت الاتفاقيات الأخيرة المتعلقة بموقع بيومبينو الصناعي".وقعت الوزارة الشهر الماضي بروتوكولًا مع السلطات الإقليمية في توسكانا وبلدية بيومبينو ومجموعة ميتينفيست أدريا وميتينفيت بي.في الدولية للصلب والتعدين في أوروبا وأمريكا الشمالية ومجموعة دانييلي آند سي.وتعيد إطلاق شركة أوفتشيني ميكانكيا الإيطالية مصانع الصلب التاريخية في المدينة الساحلية التوسكانية. (أنسامد).

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