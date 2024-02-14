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الإيطاليون ينفقون 85 يورو للشخص الواحد في عيد الحب

14 فبراير 2024, 07:45

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 14 - روما - سينفق الإيطاليون 85 يورو للشخص الواحد في عيد القديس فالنتين، وفقًا لاستطلاع أجري يوم الثلاثاء، والذي أفاد بأنه سيكون هناك عدد أقل من الهدايا والمزيد من وجبات العشاء الرومانسية هذا العام، حيث أن أزمة تكلفة المعيشة لا تمنع سكان منطقة بيل بايس من الاحتفال بعيد الحب. .

وذكر الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث السوق إيبسوس لصالح مجموعة كونكوميرسيو للبيع بالتجزئة أن ستة من كل عشرة إيطاليين سيحتفلون بعيد القديس فالنتين، حيث أنفقوا حوالي 85 يورو للفرد.

لكن الأسعار المرتفعة ستضرب مائدة العشاء قليلا، حيث سيتم إعداد واحدة من كل خمس وجبات عشاء في المنزل هذا العام بدلا من تناول الطعام بالخارج، وهو ارتفاع عن العام الماضي، حسبما ذكر التقرير.

وسيحتفل بالعيد هذا العام عدد أكبر من الإيطاليين الأصغر سنا، 66% ممن تقل أعمارهم عن 34 عاما، مقارنة بالأكبر سنا، 57% ممن تزيد أعمارهم عن 34 عاما.

قال حوالي 73% من 1000 مستهلك شملهم الاستطلاع أنهم سيتناولون عشاءاً رومانسياً بينما قال 61% أنهم سيقدمون هدية للاحباء.

(أنسامد).

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