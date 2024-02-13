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إيطاليا:ارتفاع حاد فى اسعار البنزين والديزل

13 فبراير 2024, 12:40

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 13 - روما - سجلت اسعار البنزين والديزل ارتفاعاً حاداً حيث تم تسجيل تحركات جديدة فى الاسعار خلال عطلة نهاية الاسبوع.

ووفقاً لبيانات "كوتيديانو اينرجيا" فقد زادت السعار ما بين 1 سنت و2 سنت من جانب الشركات الموردة مما ادى الى زيادة حادة فى المتوسطات الوطنية للاسعار المفروضة فى محطات الضخ.

فقد بلغ متوسط سعر البنزين في وضع الخدمة الذاتية 1.853 يورو/لتر (1.833 الاستطلاع السابق)، مع الشركات بين 1851 و1869 يورو/لتر (بدون شعار 1830). يبلغ متوسط سعر وقود الديزل ذاتي الخدمة 1,820 يورو/لتر (مقارنة بـ 1,797)، مع ماركات مختلفة تتراوح بين 1,816 و1,836 يورو/لتر (1,800 بدون شعار).

وفي خدمة البنزين، يبلغ متوسط السعر المحتسب 1.988 يورو/لتر (الرقم السابق 1.973)، مع أنظمة ملونة تتراوح أسعارها بين 1.934 و2.072 يورو/لتر (بدون شعار 1.885). يبلغ متوسط سعر وقود الديزل 1,956 يورو/لتر (مقابل 1,936 يورو)، مع متوسط أسعار في نقاط مبيعات الشركة تتراوح بين 1,900 و2,040 يورو/لتر (بدون شعار 1,854).

ويتراوح متوسط الأسعار المفروضة على غاز البترول المسال بين 0.725 و0.742 يورو/لتر (لا يوجد شعار 0.709). وأخيرا، يتراوح متوسط أسعار الميثان للسيارات من 1.376 إلى 1.528 يورو/كجم (بدون شعار 1.375).

(أنسامد).

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