إيطاليا:ارتفاع حاد فى اسعار البنزين والديزل

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - سجلت اسعار البنزين والديزل ارتفاعاً حاداً حيث تم تسجيل تحركات جديدة فى الاسعار خلال عطلة نهاية الاسبوع.ووفقاً لبيانات "كوتيديانو اينرجيا" فقد زادت السعار ما بين 1 سنت و2 سنت من جانب الشركات الموردة مما ادى الى زيادة حادة فى المتوسطات الوطنية للاسعار المفروضة فى محطات الضخ.فقد بلغ متوسط سعر البنزين في وضع الخدمة الذاتية 1.853 يورو/لتر (1.833 الاستطلاع السابق)، مع الشركات بين 1851 و1869 يورو/لتر (بدون شعار 1830). يبلغ متوسط سعر وقود الديزل ذاتي الخدمة 1,820 يورو/لتر (مقارنة بـ 1,797)، مع ماركات مختلفة تتراوح بين 1,816 و1,836 يورو/لتر (1,800 بدون شعار).وفي خدمة البنزين، يبلغ متوسط السعر المحتسب 1.988 يورو/لتر (الرقم السابق 1.973)، مع أنظمة ملونة تتراوح أسعارها بين 1.934 و2.072 يورو/لتر (بدون شعار 1.885). يبلغ متوسط سعر وقود الديزل 1,956 يورو/لتر (مقابل 1,936 يورو)، مع متوسط أسعار في نقاط مبيعات الشركة تتراوح بين 1,900 و2,040 يورو/لتر (بدون شعار 1,854).ويتراوح متوسط الأسعار المفروضة على غاز البترول المسال بين 0.725 و0.742 يورو/لتر (لا يوجد شعار 0.709). وأخيرا، يتراوح متوسط أسعار الميثان للسيارات من 1.376 إلى 1.528 يورو/كجم (بدون شعار 1.375).(أنسامد).

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