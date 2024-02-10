أدولفو أورسو يتوقع إنشاء مصنع ضخم لستيلانتس في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، إنه يتوقع أن تنشئ شركة ستيلانتس مصنعا ضخما في إيطاليا أيضًا بعد المصنع الذي كشفت عنه شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية مؤخرًا في فرنسا.وقال أورسو في تصريحات في بروكسل بعد الشكوك الأخيرة حول التزام شركة صناعة السيارات بالإنتاج الإيطالي: لقد تحدثت مع ستيلانتس كما هو واجبي، عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.وأضاف : التقيت (الرئيس التنفيذي كارلوس) تافاريس مرتين، مرة في روما حيث أكد لي حينها هدف الشركة المتمثل في الوصول إلى مستوى إنتاج في إيطاليا يبلغ مليون مركبة. قال هذا علنا. ثم التقيت به أيضًا في فرنسا، عندما افتتحوا أول مصنع ضخم هناك.وتابع أدولفو أورسو: وأتوقع أن يتحقق ذلك قريبًا في بلدنا أيضًا، موضحا أنه التقى جون إلكان رئيس شركة ستيلانتس ثلاث مرات، والذي أكد هذا الأسبوع التزامات ستيلانتس في إيطاليا بعد أن قال تافاريس إنها ستحتاج إلى حوافز كبيرة لصنع المزيد من السيارات الكهربائية للحفاظ على إنتاجها الإيطالي. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA