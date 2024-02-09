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إيطاليا: 111 ألف متجر أغلق أبوابه منذ عام 2012

بمعدل 20٪

09 فبراير 2024, 09:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 9 - روما - أكد الاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية والعمل المستقل، أن هناك 111 ألف منفذ بيع بالتجزئة أغلق أبوابه ولم يتم استبداله وفقد 24 ألف نشاط تجاري منذ عام 2012.

ورغم ذلك، أكد الاتحاد أن أنشطة الاستضافة والمطاعم قد زادت بمعدل 9800 محل.

وجاءت هذه البيانات ضمن تحليل "ديموجرافيا الأعمال في المدن الإيطالية" الذي أجراه مكتب بحثي تابع للاتحاد، بالتعاون مع مركز دراسات Guglielmo Tagliacarne والذي يرصد ما يسمى بـ "التصحر التجاري" المثير للقلق بشكل متزايد في المدن الإيطالية.

ويرصد البحث بشكل عام الانخفاض في الأنشطة التجارية وبشكل أكبر في المراكز التاريخية.

وعلق رئيس الاتحاد، كارلو سانجالي، على تحليل ديموغرافيا الأعمال في المدن الإيطالية بالقول، "التصحر التجاري لمدننا مستمر، وهي ظاهرة تتعلق بشكل رئيسي بالمراكز التاريخية حيث يتفاقم انخفاض مستويات الخدمة أيضًا بسبب فقدان التجارة في الشوارع". (أنسامد).

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