رئيس ستيلانتس:لا يوجود خطط لدمج المجموعة مع رينو

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - ;نفى رئيس شركة ستيلانتس جون إلكان التكهنات بوجود خطط لاندماج المجموعة الإيطالية الأمريكية الفرنسية "ستيلانتيس" لتصنيع سيارات مع الشركة الفرنسية رينو.وقال إلكان عندما سألته وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" عن شائعات الاندماج مع رينو: "لا يتم دراسة أي خطط لاندماج سيتلانتيس مع الشركات المصنعة الأخرى"."تركز الشركة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية "دير فورويرد 2030 " والتنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع المعلن عنها لتعزيز أعمالها في كل سوق تتواجد فيه، بما في ذلك إيطاليا".وأضاف أن ستيلانتس "ملتزمة" تمامًا بالمحادثات مع وزارة الأعمال والتصنيع في إيطاليا مع جميع اللاعبين في سلسلة التوريد في قطاع السيارات بشأن "تحقيق الأهداف المشتركة المهمة للانتقال إلى انتاج السيارات التى تعمل بالكهرباء معًا". (أنسامد).

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