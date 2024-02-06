رئيس ستيلانتس:لا يوجود خطط لدمج المجموعة مع رينو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

رئيس ستيلانتس:لا يوجود خطط لدمج المجموعة مع رينو

06 فبراير 2024, 08:37

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - فبراير 6 - روما - ;نفى رئيس شركة ستيلانتس جون إلكان التكهنات بوجود خطط لاندماج المجموعة الإيطالية الأمريكية الفرنسية "ستيلانتيس" لتصنيع سيارات مع الشركة الفرنسية رينو.

وقال إلكان عندما سألته وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" عن شائعات الاندماج مع رينو: "لا يتم دراسة أي خطط لاندماج سيتلانتيس مع الشركات المصنعة الأخرى".

"تركز الشركة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية "دير فورويرد 2030 " والتنفيذ في الوقت المناسب للمشاريع المعلن عنها لتعزيز أعمالها في كل سوق تتواجد فيه، بما في ذلك إيطاليا".

وأضاف أن ستيلانتس "ملتزمة" تمامًا بالمحادثات مع وزارة الأعمال والتصنيع في إيطاليا مع جميع اللاعبين في سلسلة التوريد في قطاع السيارات بشأن "تحقيق الأهداف المشتركة المهمة للانتقال إلى انتاج السيارات التى تعمل بالكهرباء معًا". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:42

ميلوني:انتصار الاتحاد الأوروبي للمزارعين يعود أيضا لإيطاليا

11:57

أوشن فايكنغ وهيومانيتي1 تقلان لإيطاليا 135مهاجرًا

08:31

إيطاليا:المزارعين سيحتجون بجراراتهم داخل روما

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:42

ميلوني:انتصار الاتحاد الأوروبي للمزارعين يعود أيضا لإيطاليا

11:57

أوشن فايكنغ وهيومانيتي1 تقلان لإيطاليا 135مهاجرًا

08:31

إيطاليا:المزارعين سيحتجون بجراراتهم داخل روما