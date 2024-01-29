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اجتماع بين الحكومة وستيلانتس يوم الخميس حول الحوافز الجديدة

29 يناير 2024, 08:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 29 - روما - بعد الجدل الدائر خلال الأيام القليلة الماضية، سيتم عقد إجتماع يوم الخميس الأول من فبراير القادم بين شركة ستيلانتس للسيارات والحكومة بشأن الحوافز الجديدة، بمشاركة مسؤولين من الشركة والنقابات وجمعيات الأعمال وسلسلة التوريد والأقاليم، وذلك بدعوة من وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو.

ولن يشارك المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس كارلوس تافاريس في الإجتماع، فيما يرأس وفد الشركة دافيد ميلي، رئيس شؤون الشركة في إيطاليا، ودانييلي تشياري، رئيس العلاقات المؤسسية في إيطاليا، وجوزيبي مانكا، رئيس الموارد البشرية.

وسيتناول الإجتماع العديد من النقاط، من بينها عرض مضمون قرار رئيسة مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الحوافز البيئية لشراء المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة.

وقال الوزير إن خطة تقديم حوافز جديدة بقيمة مليار يورو تمثل "نقطة تحول مقارنة بما حدث في السنوات الماضية"، مضيفا أن الإجتماع سيناقش أيضا التطورات الخاصة بالسوق والقدرة التنافسية والمكونات والبحث والتطوير. (أنسامد).

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