إقليم لومبارديا يوقع اتفاقية لدعم الشركات في الخارج

(أنسامد) - يناير 27 - روما - وقع إقليم لومبارديا الإيطالي اتفاقية تعاون مع شركة سيميست Simest التابعة لمجموعة "كاسا ديبوست اي بريستيتي" لدعم نمو الشركات المحلية في الأسواق الخارجية.وقال حاكم إقليم لومبارديا أتيليو فونتانا : نحن قريبون بشكل ملموس من قطاع الإنتاج، مضيفا أن تبسيط الإجراءات والترويج للشركات في الخارج هي القضايا التي نريد أن يكون لنا تأثير عليها لمساعدة شركات لومبارديا التي تسعى لتحقيق النمو في المنافسة العالمية بشكل متزايد.تم التوقيع على الاتفاقية، وهي الأولى التي يتم توقيعها بين مؤسسات لومبارديا وشركة سيميست، من قبل المستشار الإقليمي للتنمية الاقتصادية، جيدو جيديزي، ورئيس سيميست، باسكوال سالزانو.تهدف الاتفاقية لتدشين نشاط تآزري يهدف إلى تعزيز مبادرات جديدة لدعم تدويل الشركات الإقليمية وسلاسل الإنتاج الخاصة بها في جميع البلدان التي تعمل فيها سيميست لتعزيز الصناعة الإيطالية في الأسواق الخارجية ومستوى صادرات الشركات المحلية. (أنسامد).

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