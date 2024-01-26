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إيطاليا: أزمة البحر الأحمر تسببت بأضرار بقيمة 8.8 مليار يورو

26 يناير 2024, 08:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 26 - روما - أكدت مجموعة الحرفيين والحرفيين المستقلين "كونفارتيجاناتو"، أن الأزمة الأمنية في البحر الأحمر تسببت في أضرار بقيمة 8.8 مليار يورو للتجارة الخارجية الإيطالية منذ نوفمبر 2023.

ووفقا لبيان المجموعة، فإن هذا يعادل 95 مليون يورو يوميًا، منها 35 مليون يورو من الصادرات المفقودة و60 مليون يورو من الإمدادات المفقودة.

سيكون تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر بسبب الهجمات ضد السفن المدنية من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، محسوسًا بشكل خاص في المناطق الشمالية من لومبارديا وإميليا رومانيا وفينيتو وتوسكانا وبييمونتي وفريولي فينيتسيا جوليا على التوالي بقيمة 12.9 مليار يورو، و9.4 مليار يورو، و5.7 مليار يورو، و4.7 مليار يورو، و4.2 مليار يورو، و2 مليار يورو.

وحذر رئيس كونفارتيجاناتو ماركو جرانيللي، من أن هناك خطر وقوع "عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي في إيطاليا". (أنسامد).

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