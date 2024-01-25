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ميلونى: نحترم الانتقادات الموجهة لدعم شركة فيات

25 يناير 2024, 09:08

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

© ANSA/EPA

© ANSA/EPA
© ANSA/EPA
(أنسامد) - يناير 25 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى إن الاهتمام بشركة فيات لصناعة السيارات وما يتصل بها تضمن انتقاد للقرارات الإدارية التي "لم تكن فى مصلحة البلاد".

وأضافت ميلونى رداً على طلب إحاطة فى جلسة سؤال برلمانية "تمثل مجموعة فيات جزء مهم من تاريخ إيطاليا الصناعى من حيث العمالة والثروة المتولدة فهى تراث اقتصادى يستحق أقصى درجات الاهتمام وهذا يعنى أيضاً ضرورة امتلاك شجاعة النقد".

وقد وجهت انتقادات لبعض الأمور مثل الاختيارات التي اتخذتها إدارة المجموعة ولم تكن فى مصلحة إيطاليا بالإضافة إلى اللامبالاة العامة فيما يتعلق بإندراج الشركة الإيطالية تحت رعاية شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات ستيلانتس التي تأسسن عام 2021 ومن ضمن قراراتها القابلة للنقاش نقل المقر القانونى والمالى لفيات خارج إيطاليا.

وقد أخفى قرار الاندماج استحواذ فرنسا على الشركة الإيطالية التاريخية.

وطالبت ميلونى بالاستثمار فى العلامة التجارية التي تمثل التميز الإيطالى للوصول إلى إنتاج مليون سيارة سنوياً. (أنسامد).

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