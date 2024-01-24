المفوضية الأوروبية تبدأ تحقيقا متعمقا لصفقة لوفتهانزا-إيتا

(أنسامد) - يناير 24 - روما - أفادت بروكسل إن المفوضية الأوروبية بدأت تحقيقا متعمقا في اتفاق لوفتهانزا لشراء حصة 41٪ في شركة إيتا إيرلاينز الإيطالية مقابل استثمار بقيمة 325 مليون يورو خلال الفترة 2023-2024.يأخذ التطوير المرحلة الثانية من فحص مكافحة الاحتكار للصفقة المخطط لها، والتي بدأت في نوفمبر بعد تلقي إخطار رسمي من وزارة الخزانة الإيطالية والناقل الألماني.وفي ضوء البيانات التي تم جمعها، ترى المفوضية الأوروبية أن "الصفقة يمكن أن تقلل المنافسة" على "عدة طرق قصيرة وطويلة المدى".على وجه الخصوص، تدعي المفوضية أن الاتفاق بين إيتا ولوفتهانزا "يمكن أن يخلق أو يعزز المركز المهيمن" للشركة الجديدة "في مطار ميلانو ليناتي" وبالتالي يجعل من الصعب على المنافسين تقديم خدمات النقل الجوي للركاب من وإلى "محور ميلانو.وأمام السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الآن مهلة حتى 6 يونيو 2024 لاتخاذ قرار نهائي.في 9 يناير، أعلنت لوفتهانزا أنها قدمت تنازلات إلى المفوضية الأوروبية في محاولة للحصول على الموافقة على صفقة الاستحواذ على حصة في شركة إيتا الإيطالية المملوكة للدولة بالكامل، والتي حلت محل شركة الطيران السابقة أليطاليا التي كانت تتكبد خسائر في عام 2021.ومع ذلك، أفادت التقارير أن خدمات مكافحة الاحتكار الأوروبية وجدت أن الالتزامات الجديدة غير كافية.وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة، مارغريت فيستاجر، في بيان إن التحقيق المتعمق يهدف إلى "تقييم الصفقة بمزيد من التفصيل والتأكد من أن الاستحواذ على إيتا لا يقلل المنافسة على المدى القصير والطويل علي حركة نقل الركاب ولا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاض جودة خدمات نقل الركاب الجوي من وإلى إيطاليا". (أنسامد).

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