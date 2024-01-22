ارتفاع الأجور الإيطالية يصحبه تسارع في التضخم

(أنسامد) - يناير 22 - روما - ارتفعت الأجور مرة أخرة في إيطاليا وسجلت نموا بنسبة 3.7% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 الذي ارتفعت خلاله 2.8%، إلا أن القوة الشرائية لا تزال متأثرة بمستوى التضخم الذي يستمر في الارتفاع بوتيرة أكبر من الأجور على الرغم من أنه أقل بكثير مقارنة عام 2022.جاء ذلك في تقرير الأجور الجديد الصادر عن شركة Odm Consulting التابعة لمجموعة Gi Group Holding التي تعمل في استشارات الموارد البشرية واستطلاعات الأجور.ويوضح التقرير أن فجوة الأجور بين الجنسين تبلغ 10.7%، لتسجل نفس مستوى العام الماضي وتواصل الاتجاه الذي بدأ خلال سنوات الوباء.في إيطاليا، يبلغ معدل توظيف النساء بين 15 عاما و64 عاما 51.1%، وهو أقل من المتوسط ;;الأوروبي الذي يبلغ 64.9%.ومع ذلك، فإن معدل البطالة بين الإناث أعلى من متوسط ;;الاتحاد الأوروبي البالغ 30%، والذي يصل في إيطاليا إلى 43.6%. (أنسامد).

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