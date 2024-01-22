ارتفاع الأجور الإيطالية يصحبه تسارع في التضخم

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ارتفاع الأجور الإيطالية يصحبه تسارع في التضخم

22 يناير 2024, 08:25

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED
- ALL RIGHTS RESERVED
(أنسامد) - يناير 22 - روما - ارتفعت الأجور مرة أخرة في إيطاليا وسجلت نموا بنسبة 3.7% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 الذي ارتفعت خلاله 2.8%، إلا أن القوة الشرائية لا تزال متأثرة بمستوى التضخم الذي يستمر في الارتفاع بوتيرة أكبر من الأجور على الرغم من أنه أقل بكثير مقارنة عام 2022.

جاء ذلك في تقرير الأجور الجديد الصادر عن شركة Odm Consulting التابعة لمجموعة Gi Group Holding التي تعمل في استشارات الموارد البشرية واستطلاعات الأجور.

ويوضح التقرير أن فجوة الأجور بين الجنسين تبلغ 10.7%، لتسجل نفس مستوى العام الماضي وتواصل الاتجاه الذي بدأ خلال سنوات الوباء.

في إيطاليا، يبلغ معدل توظيف النساء بين 15 عاما و64 عاما 51.1%، وهو أقل من المتوسط ;;الأوروبي الذي يبلغ 64.9%.

ومع ذلك، فإن معدل البطالة بين الإناث أعلى من متوسط ;;الاتحاد الأوروبي البالغ 30%، والذي يصل في إيطاليا إلى 43.6%. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:15

سفينة الانقاذ "هيومانيتى 1"فى تارانتو مع 126 مهاجراً

17:46

إيطاليا : إلغاء الحد الأقصى للسرعة الذي فرضته بولونيا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:15

سفينة الانقاذ "هيومانيتى 1"فى تارانتو مع 126 مهاجراً

17:46

إيطاليا : إلغاء الحد الأقصى للسرعة الذي فرضته بولونيا