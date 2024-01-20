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إيطاليا في المراكز الأخيرة في معدل توظيف منظمة التعاون

20 يناير 2024, 08:21

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 20 - روما - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن إيطاليا تحتل المركز الثالث من القاع في تصنيف قطاع التوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي، قبل تركيا وكوستاريكا اللتان تشغلان المركزين قبل الأخير والأخير على التوالي.

استقر معدل التوظيف في إيطاليا في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني عند مستوى 61.4 في المائة، بينما ارتفع بمقدار 1.3 نقطة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 لكنه يظل من بين الأسوأ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لتقرير العمل الصادر عن المنظمة.

وأوضح التقرير أن معدل التوظيف في تركيا سجل 53.9 في المائة، وسجل في كوستاريكا نسبة 58.2 في المائة، الأسوأ خلف إيطاليا.

ويبلغ متوسط معدل التوظيف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 70.1%. وبلغ في اليونان 61.8%. (أنسامد).

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