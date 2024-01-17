"ميديوبانكا" تطلق بنكا جديدا لمدخرات الأسر

(أنسامد) - يناير 17 - روما - أطلقت مجموعة "ميديوبانكا بنكًا جديدًا متخصصًا في إدارة الثروات والاستثمارات للأسر الإيطالية.سيحل "ميديوبانكا بريميار"محل البنك الرقمي "شيبانكا" وهو جزء أساسي من خطة المجموعة في2023-2026 التي تضع تطوير خدمات إدارة الثروات كهدف ذي أولوية. يتم دعم العلامة التجارية الجديدة والخدمات الموسعة من خلال خطة التوظيف التي ستشهد نمو "ميديوبانكا بريميار" من 1100 موظف حاليًا إلى 1350 موظفًا.وتهدف مجموعة "ميديوبانكا" أيضًا إلى زيادة إجمالي أصول البنك بنسبة 25% من 39 مليار يورو إلى 50 مليار يورو، مع زيادة مضاعفة في دخل العمولات وزيادة في صافي الربح بنسبة 100% تقريبًا.الصورة: الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميديوبانكا " ألبرتو ناجل.(أنسامد).

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