إيطاليا : تراجع المبيعات في الأسبوع الأول من يناير

(أنسامد) - يناير 15 - روما - شهدت المبيعات تراجعا في إيطاليا في شهر يناير الجاري، لتسجل انخفاضا سنويا بنسبة 8% خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، وفقا لتقرير المراقبة الأولي لشركات الأزياء والتجزئة الأعضاء في اتحاد الأزياء الإيطالي والاتحاد الإيطالي العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر، والتي شاركت في استطلاع بشأن توجهات السوق.وفي الأسبوع الأول، سجلت 55% من الشركات انخفاضاً في المبيعات، مقارنة بـ 24% من الشركات التي شهدت استقرارا في المبيعات، فيما قالت 21% من الشركات إنها سجلت زيادة في المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. (أنسامد).

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