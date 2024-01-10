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ايطاليا.. رقم قياسي لعدد العاملين .. 23.74 مليون في نوفمبر

10 يناير 2024, 08:03

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 10 - روما - سجلت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" رقما قياسيا بلغ 23.743 مليون شخص كانوا يعملون في إيطاليا في نوفمبر، بزيادة قدرها 30 ألف شخص عن أكتوبر و520 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وقالت إن عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف دائمة ارتفع بمقدار 551,000، وارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص بمقدار 26,000، لكن عدد العمال المؤقتين انخفض بمقدار 57,000.

واضافت لقد انخفض معدل البطالة في إيطاليا إلى 7.5% في نوفمبر، منخفضًا من 7.7% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية.

وأضافت الوكالة إن معدل البطالة لمن تقل أعمارهم عن 25 عامًا والناشطين في سوق العمل انخفض بنسبة 2.5 نقطة مئوية إلى 21.0٪.

وأشارت إلي إن معدل التوظيف للأشخاص في سن العمل استقر عند 61.8%، في حين ارتفعت نسبة الأشخاص غير الناشطين في سوق العمل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 33.1%. (أنسامد).

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