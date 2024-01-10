ايطاليا.. رقم قياسي لعدد العاملين .. 23.74 مليون في نوفمبر

وقالت إن عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف دائمة ارتفع بمقدار 551,000، وارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص بمقدار 26,000، لكن عدد العمال المؤقتين انخفض بمقدار 57,000.
واضافت لقد انخفض معدل البطالة في إيطاليا إلى 7.5% في نوفمبر، منخفضًا من 7.7% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية.
وأضافت الوكالة إن معدل البطالة لمن تقل أعمارهم عن 25 عامًا والناشطين في سوق العمل انخفض بنسبة 2.5 نقطة مئوية إلى 21.0٪.
وأشارت إلي إن معدل التوظيف للأشخاص في سن العمل استقر عند 61.8%، في حين ارتفعت نسبة الأشخاص غير الناشطين في سوق العمل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 33.1%. (أنسامد).
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