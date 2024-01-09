إرتفاع الثقة الاقتصادية للإتحاد الأوروبي، إيطاليا في المقدمة

(أنسامد) - يناير 9 - روما - أفادت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية (ESI) ارتفع في ديسمبر، وكانت إيطاليا في المقدمة.وارتفع مؤشر الاستقرار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بأكمله بمقدار 1.8 نقطة إلى 95.6، بينما ارتفع بالنسبة لمنطقة اليورو بمقدار 2.4 نقطة إلى 96.4.ومن بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تحسن مؤشر الاستقرار الأوروبي بشكل أكبر في إيطاليا، حيث ارتفع بنسبة 2.6، تليها إسبانيا (+2.4) وألمانيا (+2.4).وانخفض في هولندا الى (-1.1) وفرنسا (-0.5).وقالت المفوضية إن مؤشر توقعات التوظيف (EEI) ارتفع بشكل معتدل في الاتحاد الأوروبي (+0.5 نقطة إلى 102.4) وظل مستقرًا تقريبًا في منطقة اليورو (+0.1 نقطة إلى 102.8). (أنسامد).

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