المفوضية الأوروبية "تراقب بعناية" قانون المنافسة الإيطالي

(أنسامد) - يناير 5 - روما - أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المفوضية "سوف تراقب بعناية" قانون المنافسة الجديد الذي تبنته إيطاليا، مع إيلاء اهتمام خاص للمعايير المتعلقة بتجار الشوارع وامتيازات الشواطئ.وأضاف المتحدث أن المفوضية الأوروبية "ستواصل الحوار الثنائي حول هاتين القضيتين مع السلطات الإيطالية"، مشيرا إلى أن بروكسل "تراقب وضع قطاع الباعة الجائلين في إيطاليا وكانت على اتصال بالفعل مع السلطات الوطنية بشأن هذه المسألة".والثلاثاء الماضي، أعطى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الضوء لسريان قانون المنافسة، لكنه أرفقه باعتراضات الحكومة بالعمل على وضع القواعد الخاصة بتجار الشوارع، الذين يتم تجديد عقودهم تلقائيًا تقريبًا كل 12 عامًا، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى مزيد من المنافسة على التراخيص.وقال رئيس الدولة إنه "لا غنى عن مبادرات أخرى من جانب الحكومة والبرلمان في المستقبل القريب".وشبه ماتاريلا تصرفه بما فعله مع قانون امتيازات الشواطئ العام الماضي، عندما عدلت الحكومة الإجراء بعد انتقاده للمرسوم الأولي.ويهدف قانون المنافسة إلى تعزيز المنافسة في الاقتصاد الإيطالي من خلال مجموعة متنوعة من التدابير. (أنسامد).

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