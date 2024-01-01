كامبانيا-راس السنة:حوالى 500 الف سائح

(أنسامد) - يناير 1 - روما - اكد اتحاد تجارة كامبانيا ان ما يقرب من نصف مليون سائح سيقومون بزيارة منطقة كامبانيا خلال عطلات اعياد نهاية العام ما بين راس السنة وعطلة عيد الغطاس .ويقول التقرير ان اجمالى انفاق السائحين سيصل الى 164 مليون يورو من خلال خدمات التجارة والطعام والنقل .ومن اكثر الاماكن التى ستحظى بالطفرة السياحية نابولى ومقاطعاتها التى ستحظى بحوالى 70 بالمائة من حجم الاعمال نتيجة تدفق 326 الف زائر.ويقول رئيس الاتحاد فينتشنزو شيافو ان كامبانيا تتمتع بقدر كبير من الجاذبية السياحية وتعد من بين الوجهات المفضلة فى جميع انحاء ايطاليا .ويؤكد على عزم الاتحاد على دعم سلامة الاماكن السياحية فى نابولى وتقديم الضيافة والخدمات خلال عام 2024 للحصول على اكبر قدر ممكن من الاستثمارات والاستفادة سياحياً من الاشهر الاقل شعبية مثل يناير وفبراير .(أنسامد).

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