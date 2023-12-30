يخشى أكثر من ثلث الإيطاليين فقدان وظائفهم

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - كشفت دراسة مسحية إيطالية، أن أكثر من عامل واحد من بين كل ثلاثة عمال (34%) لا يشعر بالأمان في وظيفته، مشيرة إلى أنهم يخشون أن تؤدي أزمة اقتصادية جديدة وتباطؤ الاقتصاد إلى قيام شركاتهم بتسريح العمال.جاء ذلك في استطلاع أجراه معهد أبحاث ADP على عينة شملت أكثر من 32000 عامل في 17 دولة (2000 في إيطاليا). وعلى عكس ما كان متوقعا، فإن المخاوف أكبر عند الرجال (38%) وأقل عند النساء (30%).ويبلغ الشعور بعدم الاستقرار أعلى مستوياته في الفئة العمرية بين 35-44 عامًا (37%)، يليه الجيل Z، أي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا بنسبة 36%.وفي الفئة العمرية بين 24 إلى 34 عاما، فإن 34% يشعرون بقلق شديد من فقدان وظائفهم. وأوضح الاستطلاع أن 26% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا يخشون فقدان وظائفهم. (أنسامد).

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