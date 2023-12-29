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إيطاليا:خسائر بـ 6 مليارات دولار للزراعة في 2023 جراء المناخ

29 ديسمبر 2023, 08:09

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - أعلنت جمعية المزارعين "كولديريتي" أن الظواهر الجوية المتطرفة من بينها عواصف البرد والأعاصير والأمطار الغزيرة وموجات الحر والرياح القوية، تسببت في أضرار تزيد قيمتها عن 6 مليارات يورو على قطاع الزراعة في إيطاليا عام 2023.

وأضافت الجمعية أن المبلغ يشمل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والبنية التحتية.

وأوضحت كولديريتي في بيان أن عام 2023 كان متقلبا، إذ تميز في البداية بالجفاف الشديد الذي أضر بالمحاصيل الحقلية، ثم بارتفاع هطول الأمطار الغزيرة بالتناوب مع الحرارة الشديدة التي أعقبها خريف معتدل ولكن مع هبات سحابية عنيفة دمرت المدن والريف، وأخيرًا بحلول فصل الشتاء المبكر الذي جعل الطبيعة في حالة من الفوضى.

وقال رئيس كولديريتي إيتوري برانديني: "لقد فقدت إيطاليا ما يقرب من 30 في المائة من أراضيها الزراعية في نصف القرن الماضي بسبب التحضر والهجرة، مع انخفاض المساحة الصالحة للاستخدام إلى 12.8 مليون هكتار فقط".

وأوضح أن ذلك له تأثير على الاستقرار الهيدروجيولجي للأرض وعلى عجز الإنتاج للدولة. (أنسامد).

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