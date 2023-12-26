إيطاليا : نمو سوق السيارات المستعملة في أكتوبر

(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - سجلت سوق السيارات المستعملة ارتفاعا كبيرا في إيطاليا في شهر أكتوبر الماضي، بنمو بلغت نسبته 11.7% حيث بلغت المبيعات 482 ألف و701 سيارة، مقارنة ب432 ألف و129 سيارة في نفس الفترة من عام 2022، والتي بدورها سجلت انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة بعام 2021.ووفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن الاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية، تعتبر هذه هي الزيادة الحادية عشرة على التوالي التي تسجلها سوق السيارات المستعملة في إيطاليا.وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت سوق السيارات المستعملة نموا بنسبة 8.7% مع مبيعات بلغت 4,1 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات بلغت 3,7 مليون سيارة خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت السوق انخفاضا بنسبة 11.2% مقارنة مع الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019.وتصدرت مبيعات سيارات الديزل سوق السيارات المستعملة في أكتوبر الماضي بنسبة 45.4% مقارنة بـ 46.4% في عام 2022، تليها سيارات البنزين بنسبة 39.9%، فيما جاءت السيارات الهجينة في المركز الثالث بنسبة 6.0%. (أنسامد).

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