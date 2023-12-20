إيطاليا:أسعار المنازل ترتفع في الربع الثالث بنسبة 1.8%

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - قال المعهد الدولي للإحصاء (إيستات) إن أسعار المنازل في إيطاليا في الربع الثالث من عام 2023 ارتفعت بنسبة 1.8٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.ويعد ذلك تسارعا مقارنة بالارتفاع السنوي الذي سجله مؤشر أسعار العقارات السكنية المشتراة لأغراض السكن أو الاستثمار بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أنه على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، ظل مؤشر الأسعار مستقرا مقارنة بالربع السابق.وبدلاً من ذلك، انخفضت عمليات البيع والشراء في الربع الثالث بنسبة 10.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وفقًا لمرصد سوق العقارات التابع لوكالة الإيرادات الإيطالية.وبدأت مبيعات المنازل في الانخفاض في نهاية العام الماضي.(أنسامد).

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