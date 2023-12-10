جيورجيتي يأمل التوصل لإتفاق في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية
وحول إصلاح القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي، قال الوزير "لقد أحرزنا تقدما، لكننا لم نصل إلى الاتفاق النهائي".
وأضاف خلال جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية العامة في بروكسل: "يجب ضمان شروط خاصة محددة للفترة الانتقالية".
وتم تحديد يوم الجمعة في البداية كموعد نهائي لإنهاء المفاوضات بشأن قواعد الميزانية الجديدة التي سيتم تطبيقها في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن القواعد القديمة، التي تم تعليقها في عام 2020 خلال جائحة كوفيد 19، ستعود للتطبيق في العام المقبل. (أنسامد).