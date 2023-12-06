إيستات : ميزانية لتعزيز النمو بمقدار 0.2 نقطة في عام 2024

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - أفادت وكالة الإحصاءالوطنية الايطالية "إ'يستات" إن حزمة ميزانية الحكومة البالغة 28 مليار يورو لعام 2024 ستعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 0.2 نقطة مئوية إضافية في العام المقبل وبنسبة 0.1 نقطة في عام 2025.



ومن بين أمور أخرى، تحافظ الميزانية على التخفيضات في ضريبة العمل لأصحاب الدخل المنخفض وتخفض عدد شرائح ضريبة الدخل من أربعة إلى ثلاثة من خلال دمج الشرائح الأدنى.



وقالت الوكالة إن "النمو في عام 2024 سيكون مدفوعا بتوسع الاستهلاك الخاص نتيجة لتأثيرات الميزانية على الدخل المتاح للأسر، في حين يبدو تعزيز الاستثمار الخاص أكثر احتواءا".



وأضافت إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.7٪ في عامي 2023 و 2024، بانخفاض عن +3.7٪ في عام 2022.



وتابعت أن التوسع الاقتصادي سيستمر بنفس الوتيرة كما في عام 2024، حيث سيكون الطلب المحلي هو القوة الدافعة مرة أخرى.



وفي إطار مخطط ناديف الاقتصادي في أكتوبر، توقعت الحكومة نموًا بنسبة 0.8% هذا العام و1.2% لعام 2024. (أنسامد).





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