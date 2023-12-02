البنك المركزي الإيطالي: الاستثمار والإنتاج ضروريان للنمو

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - قال محافظ البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، إن الطريق إلى تحقيق النمو الاقتصادي يمر عبر الاستثمار والإنتاج، مشيرا إلى أن إعادة إطلاق الاقتصاد الإيطالي" يجب أن تتبع "مسارا ينطلق من الاستثمار إلى رفع الإنتاجية ومن ثم إلى النمو.



وأضاف فابيو بانيتا أن تحقيق ذلك "يتطلب تغييرات في عدة مجالات"، منوها أن الاستثمار في الابتكار يمثل "نقطة انطلاق".



وتابع : ومع ذلك، فإن مثل هذه الاستثمارات "لا تقلل من أهمية الإجراءات الأخرى"، مشيرا إلى "عمل النظام المالي وسوق العمل والإدارة العامة والعدالة".



وأكد رئيس البنك المركزي الإيطالي أيضا أن "الوضع الإيجابي" للبنوك الإيطالية "يمثل نقطة قوية للاقتصاد ككل" وأن النظام المصرفي "قادر على التعامل مع التطورات غير المواتية".



وأردف فابيو بانيتا : يمكننا أن نتوقع انخفاض ربحيتها لكنها ستظل إيجابية إلى حد كبير في العامين المقبلين".



ولفت إلى أنه مع ضعف الوضع الاقتصادي في أوروبا وإيطاليا، فإن بعض العوامل التي عززت أداء البنوك حتى الآن قد تختفي في الأشهر المقبلة. (أنسامد).





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