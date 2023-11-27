تراجع التجارة بين دول مجموعة العشرين
وفي إيطاليا، انخفضت صادرات السلع بنسبة 0,5% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بانخفاض بنسبة 0,8% في الأشهر الثلاثة السابقة، بينما تراجعت الواردات الإيطالية بنسبة 3,7% في الربع الثالث مقارنة بانخفاض بنسبة 2,6% في الربع السابق.
كما انخفضت صادرات السلع بنسبة 1.5% في الاتحاد الأوروبي وبأكثر من 2% في ألمانيا وفرنسا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الآلات ومعدات النقل.
وقالت المنظمة : بعد الانخفاض المسجل في الربع الثاني، تراجعت الصادرات والواردات مرة أخرى بنسبة 1,2% و2,1% على التوالي في منطقة مجموعة العشرين، مما يعكس تباطؤا ممتدا، خاصة في آسيا وأوروبا الشرقية. (أنسامد).