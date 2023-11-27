تراجع التجارة بين دول مجموعة العشرين

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - يواصل التبادل التجاري تراجعه بين دول مجموعة العشرين، لينخفض في الربع الثاني من العام الجاري، حسبما أفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي يقع مقرها في باريس.



وفي إيطاليا، انخفضت صادرات السلع بنسبة 0,5% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بانخفاض بنسبة 0,8% في الأشهر الثلاثة السابقة، بينما تراجعت الواردات الإيطالية بنسبة 3,7% في الربع الثالث مقارنة بانخفاض بنسبة 2,6% في الربع السابق.



كما انخفضت صادرات السلع بنسبة 1.5% في الاتحاد الأوروبي وبأكثر من 2% في ألمانيا وفرنسا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الآلات ومعدات النقل.



وقالت المنظمة : بعد الانخفاض المسجل في الربع الثاني، تراجعت الصادرات والواردات مرة أخرى بنسبة 1,2% و2,1% على التوالي في منطقة مجموعة العشرين، مما يعكس تباطؤا ممتدا، خاصة في آسيا وأوروبا الشرقية. (أنسامد).





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