جيورجيتي مقتنع بأن الحكومة قامت بعمل جيد في ميزانية 2024
وقال جيورجيتي إن السلطة التنفيذية ليس لديها أي نية لإصلاح الحزمة البالغ قيمتها 28 مليار يورو بعد أن اكتشفت المفوضية الأوروبية خطأ في بعض جوانبها.
وأضاف جيورجيتي في منتدى السياحة الدولي في بافينو : "قبل هذه القضية برمتها، قلت لرئيسة الوزراء، إذا فعلنا هذه الأشياء (التي أقترحها)، فسوف تسير الأمور على ما يرام، وإذا فعلنا أشياء أخرى، فسوف تسير الأمور بشكل سيئ"، وذلك في تعقيبه عندما سئل عما إذا كانت لديه مخاوف بشأن استجابة وكالات التصنيف للميزانية.
وتابع "لقد فعلنا الأشياء الصحيحة وسارت الأمور بشكل جيد وبرأيي يجب أن نستمر في القيام بالأمور بشكل صحيح. هذا ما أعتقده وسنرى".
(أنسامد).