جيورجيتي مقتنع بأن الحكومة قامت بعمل جيد في ميزانية 2024

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي يوم السبت، أنه مقتنع بأن الحكومة قامت بعمل جيد في مشروع قانون ميزانية 2024.



وقال جيورجيتي إن السلطة التنفيذية ليس لديها أي نية لإصلاح الحزمة البالغ قيمتها 28 مليار يورو بعد أن اكتشفت المفوضية الأوروبية خطأ في بعض جوانبها.



وأضاف جيورجيتي في منتدى السياحة الدولي في بافينو : "قبل هذه القضية برمتها، قلت لرئيسة الوزراء، إذا فعلنا هذه الأشياء (التي أقترحها)، فسوف تسير الأمور على ما يرام، وإذا فعلنا أشياء أخرى، فسوف تسير الأمور بشكل سيئ"، وذلك في تعقيبه عندما سئل عما إذا كانت لديه مخاوف بشأن استجابة وكالات التصنيف للميزانية.



وتابع "لقد فعلنا الأشياء الصحيحة وسارت الأمور بشكل جيد وبرأيي يجب أن نستمر في القيام بالأمور بشكل صحيح. هذا ما أعتقده وسنرى".



(أنسامد).





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