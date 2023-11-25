جون إلكان : كل مصنع تابع لستيلانتيس لديه مهمة واضحة

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - أكد رئيس شركة ستيلانتيس جون إلكان، إن كل مصنع من مصانع شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية في إيطاليا لديه مهمة واضحة.



وقال جون إلكان في مؤتمر عبر الهاتف : إن كل مصنع من مصانعنا اليوم لديه مهمة واضحة، حيث سيصبح مصنع الشركة في ملفي مركزًا لإنتاج السيارات الكهربائية متوسطة الحجم، فيما سيتم تخصيص مصنع كاسينو للسيارات الكهربائية الأكبر حجما.



وأضاف : يعمل مصنع تيرمولي على عملية إعادة تحويل أساسية، من إنتاج المحركات الحرارية إلى مصنع أوروبي ضخم باستثمارات تبلغ 2.1 مليار يورو، منوها أن هذا ينطبق على جميع المصانع.



وتابع جون إلكان : هنا، في ميرافيوري، بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، بعد بدء تشغيل مركز الاقتصاد الدائري، نخطط لبناء مصنع لإنتاج ناقلات الحركة الكهربائية مع "بانش باورترين"، منوها أن الاستثمار في مصنع تورينو التاريخي يظهر التزام المجموعة الواضح تجاه إيطاليا. (أنسامد).





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