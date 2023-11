(ANSA) - L'AQUILA, 24 NOV - "Stiamo lavorando da anni per costruire il 'Modello Abruzzo' e valorizzare tutto quello che è il nostro territorio. La fiera è nata con lo scopo di far conoscere un prodotto di cui è ricca la nostra terra, di cui dobbiamo essere orgogliosi, perché i nostri tartufi sono i migliori d'Italia". Così il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, all'Aquila, presentando oggi la seconda edizione della Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo, che si terrà dal primo al 3 dicembre nel parco del Castello e all'interno dell'Auditorium 'Renzo Piano'. L'evento è promosso dalla Regione Abruzzo - Assessorato all'Agricoltura e organizzato dal braccio operativo dell'Azienda regionale per le attività produttive (Arap). "Dopo la scommessa vinta e il successo nella prima edizione che ha richiamato migliaia di visitatori, vogliamo cogliere risultati ancora più ambiziosi nel progetto finalizzato a far diventare la Fiera un appuntamento fisso" ha aggiunto Imprudente. Alla presentazione sono intervenuti anche il vicesindaco dell'Aquila Raffaele Daniele, il direttore generale di Arap, Antonio Morgante, il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio, il rappresentante dei Gal partner del progetto "Terre d'Abruzzo" Paolo Federico, il presidente della Federazione nazionale associazioni tartufai italiani (Fnati), Fabio Cerretano, il segretario generale della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, Fausta Emilia Clementi, il capo Dipartimento internazionalizzazione Arap, Romeo Ciammaichella. Saranno circa 60 le aziende presenti, 18 i ristoratori inseriti nella app dedicata alla ricerca di locali vicini dove gustare il tartufo. "Vogliamo che succeda col tartufo quello che è successo col Montepulciano d'Abruzzo: che venga identificato come marchio territoriale di eccellenza" ha detto Morgante. "Da subito abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di ospitare all'Aquila la Fiera internazionale dei tartufi, un'opportunità straordinaria per il territorio - ha aggiunto il vicesindaco Daniele - Questa seconda edizione è ancora più ricca e di questo dobbiamo ringraziare la Regione Abruzzo e l'Arap, soprattutto per l'organizzazione impeccabile". "Arta è entusiasta di prendere parte a questo progetto - ha sottolineato Dionisio - Questo prodotto d'eccellenza della nostra terra può crescere laddove l'ambiente abbia caratteristiche di salubrità e Arta Abruzzo, la sentinella del benessere ambientale, ha un ruolo fondamentale per la tutela dei tartufi". (ANSA).





