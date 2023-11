(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 NOV - L'economista Osvaldo Giordano sarà il nuovo presidente dell'amministrazione nazionale della previdenza sociale (Anses) dell'Argentina. Lo riferisce l'ufficio stampa del presidente eletto, Javier Milei. L'Anses gestisce - tra le altre cose - il Fondo di garanzia e sostenibilità (Fges), il più grande fondo di investimento pubblico del Paese. Il professionista è considerato uomo di fiducia di Juan Schiaretti, peronista governatore di Cordoba, candidato alle ultime elezioni per il partito Giustizialista, e sconfitto al primo turno. Giordano ricopre dal 2015 la carica di responsabile economico della provincia di Córdoba, dove in precedenza ha lavorato anche al dipartimento della previdenza sociale. L'economista fu anche sottosegretario al lavoro nel periodo in cui il ministero dell'Economia era guidato da Domingo Cavallo. Tra il 1992 e il 2014 è stato consulente della Banca interamericana di sviluppo (Bid). (ANSA).





Ottieni il codice embed