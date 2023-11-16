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جمعية البنوك الإيطالية: تباطؤ الاقتصاد يخفض الطلب على القروض

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - أفادت جمعية البنوك الإيطالية ABI في تقرير لها أن النمو الاقتصادي يتباطأ في إيطاليا وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض.

وقالت إن القروض للشركات والأسر انخفضت بنسبة 3.6٪ في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وشددت جمعية البنوك الإيطالية على أنه "لا توجد أزمة ائتمانية" وأن القروض ظلت أعلى من مستوى ما قبل كوفيد في سبتمبر 2019.

وأضافت أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري ظلت في اتجاهها التصاعدي في إيطاليا بعد رفع البنك المركزي الأوروبي.

وأردفت أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري في أكتوبر بلغ 4.37%، مرتفعا من 4.21% في سبتمبر، وأن متوسط سعر الفائدة على قرض الأعمال ارتفع من 5.35% إلى 5.45%. (أنسامد).

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