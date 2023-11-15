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  3. وزير الاقتصاد جيورجيتي: ميزانية 2024 هي "أفضل ما يمكن"

وزير الاقتصاد جيورجيتي: ميزانية 2024 هي "أفضل ما يمكن"

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - صرح وزير الاقتصاد الايطالى جيانكارلو جيورجيتي إن الحكومة بذلت قصارى جهدها في الظروف الصعبة مع مشروع قانون ميزانية 2024.

وقال جيورجيتي في جلسة مشتركة للجان الميزانية لمجلسي النواب والشيوخ: "تم إعداد الميزانية في سيناريو معقد للغاية، حيث تأتي حالة عدم اليقين المرتبطة بالأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط على رأس الصعوبات التي ميزت الوضع الاقتصادي والجيوسياسي منذ فترة طويلة".

وتابع "كان لا بد من إيجاد حل وسط بين المطالب المختلفة وقيود الميزانية الداخلية والخارجية داخل السلطة التنفيذية.

وأضاف "لم تكن المهمة سهلة، لكن أعتقد أنها تمت على أكمل وجه ممكن".

ومن بين أمور أخرى، تحافظ الحزمة التي تبلغ قيمتها 28 مليار يورو على خفض شريحة ضريبة العمل لأصحاب الدخل المنخفض، وتتميز بتقديم مساعدات للأمهات العاملات كجزء من الجهود الرامية إلى عكس انخفاض معدل المواليد في إيطاليا وخفض عدد شرائح ضريبة الدخل من أربعة إلى ثلاثة . (أنسامد).

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