"يونيكريديت" تحقق أرباحاً في تسعة أشهر بقيمة 6.7 مليار دولار

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - أعلن بنك "يونيكريديت" الايطالى انه حقق صافي ربح قياسي قدره 6.7 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 67.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.



وقال البنك الإيطالي إن صافي أرباحه في الربع الثالث بلغ 2.3 مليار يورو، وهو ما يفوق التوقعات بكثير.



تعكس نتائج الربع الثالث نموا ثابتا في جميع المناطق، مع 5.8 مليار يورو من صافي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 23.1٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بصافي دخل الفوائد البالغ 3.6 مليار يورو، بزيادة 45.0٪ على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل رئيسي.



وصرح أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لبنك "يونيكريديت"، "لقد تمكنا من تحقيق مثل هذه النتائج بفضل التحول الصناعي والثقافي ليونيكريديت".



وتابع "في وقت يتزايد فيه عدم اليقين في أوروبا، نحن لا نركز فقط على تحقيق نتائج قوية اليوم، ولكن أيضا على حماية المستقبل، من خلال الاستثمار في مصانعنا وأفرادنا وتقنياتنا".



وأردف "سيخلق هذا الاستثمار أساسا متينا للتميز المالي المستمر".



(أنسامد).





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