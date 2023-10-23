ارتفاع مبيعات ستيلانتس في أوروبا في سبتمبر
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا الغربية 1,1 مليون سيارة في شهر سبتمبر، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 11.1% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.
ووفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، بلغت مبيعات السيارات 9,6 مليون سيارة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتسجل زيادة بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
ومع ذلك، وفقا لمركز دراسات Promotor، فإن هذه النتائج "ليست مرضية". ويعود التباطؤ أيضًا إلى عدم وجود حوافز لشراء السيارات الكهربائية، خاصة في ألمانيا. (أنسامد).