ارتفاع مبيعات ستيلانتس في أوروبا في سبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - بلغت مبيعات مجموعة ستيلانتس 200 ألف و826 سيارة في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بنسبة 15% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، فيما ارتفعت حصتها السوقية من 16.6% إلى 17.2%، حسبما ذكرت شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية.



وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا الغربية 1,1 مليون سيارة في شهر سبتمبر، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 11.1% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.



ووفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، بلغت مبيعات السيارات 9,6 مليون سيارة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتسجل زيادة بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.



ومع ذلك، وفقا لمركز دراسات Promotor، فإن هذه النتائج "ليست مرضية". ويعود التباطؤ أيضًا إلى عدم وجود حوافز لشراء السيارات الكهربائية، خاصة في ألمانيا. (أنسامد).





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