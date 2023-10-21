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لانجيلا المدير العام الجديد للاتحاد العام للصناعة الإيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - تم تعيين رافائيل لانجيلا في منصب المدير العام الجديد للاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا" اعتبارا من يوم الخميس، خلفا للمديرة السابقة فرانشيسكا ماريوتي.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس "كونفيندستريا" كارلو بونومي، الذي أعرب في رسالته لرافائيل لانجيلا عن "أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق في العمل".

ولد رافائيل لانجيلا في نابولي عام 1966، وشغل منصب سفير منتدب في وزارة الخارجية الإيطالية، وكان يشغل منصب مدير الشؤون الدولية في اللاتحاد العام للصناعة الإيطالية قبل تعيينه في منصبه الجديد.

وتم تعيين لانجيلا خلفا للمديرة السابقة لاتحاد الصناعة الإيطالية فرانشيسكا ماريوتي التي كانت تشغل هذا المنصب منذ عام 2020، بعد أن كانت مديرة السياسة الضريبية في كونفيندستريا منذ عام 2014.

(أنسامد).

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