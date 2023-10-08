انخفاض مبيعات التجزئة في أغسطس بنسبة 0.4% في القيمة

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - صرحت وكالة الإحصاء الوطنية "إستات" أول أمس الجمعة، أن مبيعات التجزئة الإيطالية انخفضت بنسبة 0.4٪ من حيث القيمة وبنسبة 0.5٪ من حيث الحجم في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.4% من حيث القيمة وانخفضت بنسبة 4.1% من حيث الحجم مقارنة بشهر أغسطس 2022 بسبب تأثير ارتفاع التضخم، مما يعني أن المستهلكين ينفقون أكثر للحصول على منتجات أقل، وفقا للوكالة الوطنية.



وأضافت إستات أن مبيعات المواد الغذائية نمت بنسبة 5.6% من حيث القيمة لكنها انخفضت بنسبة 4.1% من حيث الحجم على أساس سنوي، في حين انخفضت مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 0.3% من حيث القيمة وبنسبة 4.2% من حيث الحجم خلال نفس الفترة. (أنسامد).





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