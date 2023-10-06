النواب الإيطالي يصوت ضد فرض ضريبة على أرباح البنوك

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - أعطى مجلس النواب الإيطالي موافقة نهائية على أحكام ضريبية جديدة، تسمح للبنوك بالتخلي اختياريا عن دفع ضريبة مثيرة للجدل على الأرباح الزائدة التي تحققها.



وكانت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني قد كشفت وسط ضجة كبيرة عن خطة لفرض ضريبة على 40٪ من فائض الأرباح التي حققتها البنوك بسبب موجة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.



لكن بعد ردة فعل عنيفة، تم تخفيضها إلى 1٪ من أصول البنوك، ولكن التذمر ظل مستمرا.



ولكن أخيرا، تم التخلي عن هذه الضريبة بمنح البنوك خيار عدم دفعها على الإطلاق، وبدلا من ذلك، تعزيز رؤوس الأموال لمساعدة المدخرين.



وقال الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط: "لقد اختفت ضريبة المكاسب غير المتوقعة تماما من المرسوم، وهو إنجاز عظيم".



المرسوم، الذي يتضمن مجموعة من التدابير المتعلقة بالأصول العامة والخاصة، يزيد أيضًا من عدد تراخيص سيارات الأجرة المعروضة في جميع أنحاء إيطاليا.



وقالت نقابات سيارات الأجرة، التي تمثل قطاعًا يتمتع بحماية عالية في الاقتصاد، إنها ستنظم إضرابا في 10 أكتوبر ضد أحكام مرسوم الأصول المتعلقة بالتراخيص. (أنسامد).





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