إنخفاض معدل البطالة في إيطاليا لأدنى مستوياته إلي 7.3%

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. اقتصاد
  3. إنخفاض معدل البطالة في إيطاليا لأدنى مستوياته إلي 7.3%

إنخفاض معدل البطالة في إيطاليا لأدنى مستوياته إلي 7.3%

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - صرحت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" إن معدل البطالة في إيطاليا قد انخفض إلى 7.3% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أن كان عند نفس المستوى في يناير 2009، بعد انخفاضه 0.2 نقطة مئوية فيما يتعلق بشهر يوليو.

وقالت وكالة الإحصاء أن معدل البطالة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والناشطين في سوق العمل بلغ 0.1 نقطة بانخفاض إلى 22٪.

وأضافت إن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في إيطاليا انخفض بمقدار 62 ألف شخص في أغسطس/آب ويوليو/تموز.

وتابعت الوكالة إنه بعد انخفاضه في يوليو، عاد عدد الأشخاص العاملين إلى الارتفاع مرة أخرى في أغسطس بمقدار59000 (0.3٪) على أساس شهري، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قدرها 39000 في عدد الأشخاص الذين يعملون بعقود مؤقتة.

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التوظيف بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 61.5%.

وأردفت الوكالة إن عدد الأشخاص الذين كانوا يعملون في أغسطس بلغ 523 ألفًا أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من عام 2023ــ مشيرة أن الزيادة على أساس سنوي كانت مدفوعة بارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون بعقود دائمة. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط