إنخفاض معدل البطالة في إيطاليا لأدنى مستوياته إلي 7.3%

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - صرحت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" إن معدل البطالة في إيطاليا قد انخفض إلى 7.3% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أن كان عند نفس المستوى في يناير 2009، بعد انخفاضه 0.2 نقطة مئوية فيما يتعلق بشهر يوليو.



وقالت وكالة الإحصاء أن معدل البطالة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والناشطين في سوق العمل بلغ 0.1 نقطة بانخفاض إلى 22٪.



وأضافت إن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في إيطاليا انخفض بمقدار 62 ألف شخص في أغسطس/آب ويوليو/تموز.



وتابعت الوكالة إنه بعد انخفاضه في يوليو، عاد عدد الأشخاص العاملين إلى الارتفاع مرة أخرى في أغسطس بمقدار59000 (0.3٪) على أساس شهري، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قدرها 39000 في عدد الأشخاص الذين يعملون بعقود مؤقتة.



ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التوظيف بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 61.5%.



وأردفت الوكالة إن عدد الأشخاص الذين كانوا يعملون في أغسطس بلغ 523 ألفًا أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من عام 2023ــ مشيرة أن الزيادة على أساس سنوي كانت مدفوعة بارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون بعقود دائمة. (أنسامد).





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