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العجز أقل من 3% في 2026 والديون أقل من 140% في 2025

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - من المتوقع أن ينخفض ;;عجز الميزانية الإيطالية إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وفقًا لجدول مؤشرات المالية العامة المنشور في تحديث الوثيقة الاقتصادية والمالية للحكومة NADEF يوم الجمعة.

وكشفت أرقام NADEF أن الدين العام سينخفض إلى أقل من 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وقد أدى عدم وجود انخفاضات حادة في العجز المخطط والديون خلال العامين المقبلين إلى ارتفاع انتشار السندات يوم الخميس.

وتقول الوثيقة الاقتصادية والمالية للحكومة NADEF على وجه الخصوص، أنه بالنسبة لهذا العام تم تحديد العجز عند 5.3% (5.2%في الإطار التوجهي)، وبالنسبة لعام 2024، تم تحديد العجز المخطط عند 4.3%، والاتجاه عند 3.6%؛ وفي عام 2025 يبلغ 3.6% (3.4% في الإطار التوجهي)؛ ثم ينخفض في عام 2026 إلى 2.9% (وفي الإطار التوجهي 3.1%).

وفيما يتعلق بالدين، فإنه سيكون 140.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، بينما من المتوقع أن يسجل 140.1% عام 2024، و139.9% عام 2025، و139.6% عام 2026.

وتعد وثيقة NADEF التحديث للوثيقة الاقتصادية والمالية DEF وهي الأساس لمشروع قانون ميزانية 2024. (أنسامد).

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