وزارة الاقتصاد الإيطالية لا تتعجل خصخصة بنك "مونتي دي باشي"

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قالت مصادر بوزارة الاقتصاد الإيطالية، إن الحكومة ووزارة الخزانة لا تتعجلان خصخصة بنك "مونتي دي باشي دي سيينا".



وكانت أسهم البنك قد سجلت انخفاضاً كبيراً صباح أمس الاربعاء بنسبة 4.7% فى التعاملات المبكرة بسبب شائعات عن عمليات بيع.



وتمتلك الدولة 64.2% من أسهم البنك الأقدم فى العالم ولايزال نشطاً فى المعاملات التجارية منذ بدء خطة الانقاذ عام 2017.



وقالت المصادر إن الوزارة ستتخذ قرار الخصخصة فى الوقت المناسب للحصول على أقصى استفادة من قيمة حصة الدولة.



ومن جانبه، طالب نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى الحكومة بالإسراع فى خطط الخصخصة. (أنسامد).





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