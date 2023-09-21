ايطاليا:صرف الدفعة الثالثة لبرنامج التعافى قريباً

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - قال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الاوروبى ان الدفعة الثالثة من برنامج التعافى الوطنى لما بعد فيروس كورونا الذى يموله الاتحاد والمقدمة الى ايطاليا سيتم صرفها قريباً .



واضاف "نرحب بموافقة المجلس الاوروبي على التعديلات التى اجرتها الحكومة الايطالية على الدفعة الرابعة".



وقال " نحن الان فى انتظار تقديم الجانب الايطالى طلب الحصول على الدفعة الرابعة".



ويُتوقع أن تحصل إيطاليا، أولى الدول المستفيدة من الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191,5 مليار يورو (211.3 مليار دولار) بحلول عام 2026، لكنها متأخرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوب اعتمادها في مقابل المساعدة.



تريد روما أيضاً إجراء تغييرات أخرى على خطة الإنعاش الخاصة بها، إذ تقترح على بروكسل تغييرات في 144 من أصل 349 مشروعاً لا يزال يتعين تنفيذها بموجب هذه الخطة بحلول عام 2026.



وتتعلق التعديلات الـ144 التي ستجري مناقشتها مع بروكسل بشكل أساسي بالجوانب الإدارية والفنية، لكنّ تسعة منها، بقيمة إجمالية قدرها 15,9 مليار يورو، هي مشاريع حُذفت ببساطة من خطة الإنعاش، إذ اعتبرت روما أن ليس لديها فرصة لإكمالها في الوقت المحدد، وفضّلت تخصيص هذه المبالغ لمشاريع أخرى مجدية. (أنسامد).





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