ضحيتان في حادثين جديدين في العمل في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - لقى عاملان حتفهما في بولونيا ومنطقة نابولي، في وقت تشهد إيطاليا جدلا واسعا جراء ارتفاع الضحايا بين العمال في البلاد.



وسحقت سيارة أحد العاملين أثناء عمله في مدرج المطار في بولونيا، بينما سقط عامل آخر من سطح أحد المستودعات في منطقة نابولي.



ووفقا للتفاصيل، صُدم عامل كان يعمل على إعادة رصف المدرج في مطار ماركوني في بولونيا، بسيارة من شركته، ربما كانت تسير في الاتجاه المعاكس. ووقع الحادث أثناء الليل في حوالي الساعة الثالثة.



والضحية هو إيطالي يبلغ من العمر 52 عاما، كان يعمل في شركة في مودينا.



ولم يتضح بعد ما إذا كان العامل قد توفي نتيجة للدهس أو بسبب سكتة قلبية بعد ذلك بوقت قصير.



على صعيد آخر، توفي رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، ويدعى جوزيبي ليسبينو، مقيم في فراتامينور، بمنطقة نابولي، في حادث عمل في أرزانو.



وسقط ليسبينو خلال عمله في تركيب الألواح الكهروضوئية من على ارتفاع 10 أمتار، لأسباب تخضع للتحقيق. وتجري الشرطة تحقيقات بشأن الحادث. (أنسامد).





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