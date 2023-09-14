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  3. إيستات: ارتفاع عدد العمالة إلى 395 ألف وانخفاض معدل البطالة

إيستات: ارتفاع عدد العمالة إلى 395 ألف وانخفاض معدل البطالة

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات يوم أمس الأربعاء أن عدد الأشخاص العاملين في إيطاليا ارتفع بمقدار 395000 في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 وبنسبة 129000 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقالت وكالة الإحصاء إن الارتفاع على أساس سنوي كان مدفوعًا بزيادة بنسبة 3٪ في عدد الأشخاص في الوظائف الدائمة وزيادة بنسبة 1.1٪ في عدد العاملين لحسابهم الخاص، بينما انخفض الموظفون المؤقتون بنسبة 3.2٪.

وأضافت أن معدل التوظيف بلغ 61.3% في الربع الثاني، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول.

كما انخفض معدل البطالة 0.3 نقطة إلى 7.6%، وانخفضت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا غير الناشطين في سوق العمل 0.1 نقطة إلى 33.5%.

وتابعت ايستات أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 101000 في عام واحد، وانخفض عدد الأفراد غير النشطين بمقدار 376000.

(أنسامد).

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