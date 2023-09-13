شراكة بين بنكين وشركة ايطالية لانشاء مشغل عقارى قوى

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - اتفق كل من بنك انتيسا سان باولو وبيبير بانكا وشركة هوم بال للتطوير العقارى على بناء شراكة استراتيجية وتجارية لإنشاء مشغل عقاري قوى يسعى إلى تقييم الأنشطة العقارية وتطويرها، بحيث تتوصل الشركة إلى حوالي 10 ملايين من عمليات شراء العقارات من خلال الرهن العقاري .



وقد صل الاستثمار الأولي لبنكي انتيسا سان باولو و بيبير بانكا إلى ما يعادل 15 مليون يورو بشكل كامل.



وقال ستيفانو باريز، المسؤول عن بنك انتيسا سان باولو "من خلال هذه الحياة العقارية، يمكن إنشاء عميل جديد ناجح في سوق حيث يستثمر ويستمر في الثقة".



وقد صرح جيان لوكا سانتي، نائب المدير العام والمدير المالي لبنك بيبير بانكا بأن نشأة هذه الشراكة هي "ممثل لمنح وتقييم مجموعة من الاستراتيجيين المتنافسين في سوق الخدمات العقارية لخلق مكانة مبتكرة ومتكاملة". (أنسامد).





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