مبيعات التجزئة: ارتفاع في القيمة وانخفاض الحجم في يوليو
وأضاف الجهاز الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.7% من حيث القيمة مقارنة بيوليو 2022، لكنها انخفضت بنسبة 4.5% من حيث الحجم خلال نفس الفترة.
ارتفعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 5.6% من حيث القيمة ولكنها انخفضت بنسبة 4.7% من حيث الحجم على أساس سنوي، في حين نمت مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 0.5% من حيث القيمة ولكنها انخفضت بنسبة 4.3% من حيث الحجم خلال نفس الفترة.
وتعطي البيانات مؤشرا على تأثير أزمة تكلفة المعيشة على المستهلكين الإيطاليين، الذين يدفعون أكثر للحصول على منتجات أقل. (أنسامد).