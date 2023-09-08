مبيعات التجزئة: ارتفاع في القيمة وانخفاض الحجم في يوليو

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - سجلت مبيعات التجزئة الإيطالية ارتفاعا بنسبة 0.4٪ من حيث القيمة لكنها انخفضت من حيث الحجم بنسبة 0.2٪ في يوليو مقارنة بشهر يونيو، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية الإيطالية للإحصاء (إستات).



وأضاف الجهاز الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.7% من حيث القيمة مقارنة بيوليو 2022، لكنها انخفضت بنسبة 4.5% من حيث الحجم خلال نفس الفترة.



ارتفعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 5.6% من حيث القيمة ولكنها انخفضت بنسبة 4.7% من حيث الحجم على أساس سنوي، في حين نمت مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 0.5% من حيث القيمة ولكنها انخفضت بنسبة 4.3% من حيث الحجم خلال نفس الفترة.



وتعطي البيانات مؤشرا على تأثير أزمة تكلفة المعيشة على المستهلكين الإيطاليين، الذين يدفعون أكثر للحصول على منتجات أقل. (أنسامد).





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