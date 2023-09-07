إيطاليا تتسلم الشريحة الثالثة من برنامج التعافي أوائل أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالى لوكا سيريانى أنه من المتوقع تسليم إيطاليا الدفعة الثالثة والتي طال انتظارها من برنامج التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد أوائل شهر أكتوبر.



وأشار إلى أن هذه الدفعة تبلغ 18.5 مليار يورو لدعم المبادرات الرامية لجعل اقتصاد البلاد صديقاً للبيئة وأكثر حداثة وهو محل بحث حالياً بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي.



وأضاف أن اللجنة المالية للاتحاد سوف تجتمع 11 سبتمبر وتصدر قرارها فى 19 من الشهر نفسه حول اقتراحات التعديلات المقدمة من إيطاليا والتي تتعلق بالدفعة الرابعة من البرنامج والتي تقدر بحوالي 16.5 مليار يورو مما سيساعد على تقديم طلب الدفع يوم 20 سبتمبر وبالتالي يمكن تسلمه نهاية 2023.



وكانت إيطاليا قد تلقت حتى الآن 67 مليار يورو إلا أن هناك بعض المخاوف تتعلق بتحقيق الأهداف بحلول الموعد النهائي لعام 2026.



(أنسامد).





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