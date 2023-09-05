الأسر الايطالية-الخريف:زيادة الإنفاقات إلى 1600 يورو

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - يواجه الايطاليون حالياً ما يسمونه "لدغة الخريف"و هي زيادة المصاريف التى تتعلق بفواتير استهلاك الغاز والبنزين والمدارس والرهون العقارية والتي تصل إلى 1600 يورو لكل اسرة.



ويقول رئبس جمعية المستهلكين الايطالية، اسوتنتى"فوريو تروستى إن من المتوقع زيادة 190 يورو على المواد الغذائية و95 يورو على المواد الدراسية وأكثر من 100 يورو على البنزين.



وأضاف أن الزيادات المؤلمة هي التى تتعلق بالرهون العقارية وتزيد قيمتها عن 1000 يورو.



وقد طالبت المؤسسة الحكومة بزيادة التخفيضات والتوسع في سلة مكافحة التضخم والسيطرة على الرسوم الجمركية.



اسوتنتى هى مؤسسة غير ربحية متخصصة في حماية المستهلك والأنشطة الإعلامية والتضامن الاجتماعي وحماية الحقوق المدنية، (أنسامد).





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