إيطاليا: عدد الشباب في العمل ينخفض بـ 2.4 مليون خلال 19 عاما
وفي وقت سابق من يوم السبت، بينت جمعية الأعمال في ميستري في تقرير لها أن انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بدأ يسبب مشاكل للشركات في البلاد.
وتابعت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا انخفض بنحو مليون شخص في السنوات العشر الماضية، مما يجعل من الصعب على العديد من الشركات الإيطالية توظيف العمال الشباب.
ويأتي هذا العامل على رأس المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في أن العديد من الشباب المتاحين للعمل لا يتمتعون بالمهارات التي تحتاجها الشركات. (أنسامد).