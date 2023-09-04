إيطاليا: عدد الشباب في العمل ينخفض بـ 2.4 مليون خلال 19 عاما

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية الايطالية "إيستات" إن 5.3 مليون شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما كانوا يعملون في إيطاليا في يوليو 2023، وهو انخفاض بنحو 2.4 مليون مقارنة بالشهر نفسه من عام 2004.



وفي وقت سابق من يوم السبت، بينت جمعية الأعمال في ميستري في تقرير لها أن انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بدأ يسبب مشاكل للشركات في البلاد.



وتابعت أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا انخفض بنحو مليون شخص في السنوات العشر الماضية، مما يجعل من الصعب على العديد من الشركات الإيطالية توظيف العمال الشباب.



ويأتي هذا العامل على رأس المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في أن العديد من الشباب المتاحين للعمل لا يتمتعون بالمهارات التي تحتاجها الشركات. (أنسامد).





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