التضخم يواصل انخفاضه في إيطاليا في أغسطس
وأضاف المعهد الوطني للإحصاء، أن معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلك الإيطالي في البلاد بأكملها في شهر أغسطس بلغ +0.4% على أساس شهري.
وأوضح إستات، أن تباطؤ التضخم في إيطاليا يرجع بشكل أساسي إلى الانخفاض السنوي في أسعار سلع الطاقة غير المنظمة (من +7.0% إلى +5.7%)، والتي تشمل البنزين والغاز والكهرباء في السوق الحرة، والأغذية غير المصنعة (من +10.4% إلى +9.2%) والأغذية المصنعة (من +10.5% إلى +10.1%).
وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضًا، إن معدل الزيادة في مؤشر عربة التسوق، والتي تشمل منتجات مثل المواد الغذائية والمنتجات الشخصية والمنزلية، استمر في التباطؤ على أساس سنوي، حيث انخفض من +10.2% إلى +9.6%. (أنسامد).