التضخم يواصل انخفاضه في إيطاليا في أغسطس

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن معدل التضخم السنوي في إيطاليا واصل تراجعه خلال شهر أغسطس، حيث انخفض إلى مستوى 5.5% مقارنة ب 5.9% خلال شهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن إستات.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء، أن معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلك الإيطالي في البلاد بأكملها في شهر أغسطس بلغ +0.4% على أساس شهري.



وأوضح إستات، أن تباطؤ التضخم في إيطاليا يرجع بشكل أساسي إلى الانخفاض السنوي في أسعار سلع الطاقة غير المنظمة (من +7.0% إلى +5.7%)، والتي تشمل البنزين والغاز والكهرباء في السوق الحرة، والأغذية غير المصنعة (من +10.4% إلى +9.2%) والأغذية المصنعة (من +10.5% إلى +10.1%).



وقال المعهد الوطني للإحصاء أيضًا، إن معدل الزيادة في مؤشر عربة التسوق، والتي تشمل منتجات مثل المواد الغذائية والمنتجات الشخصية والمنزلية، استمر في التباطؤ على أساس سنوي، حيث انخفض من +10.2% إلى +9.6%. (أنسامد).





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